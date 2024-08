Bayer war dran: Chelsea schnappt sich Omorodion

Der Wechsel von Samu Omorodion zum FC Chelsea ist beschlossene Sache. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Blues mit Atlético Madrid über einen Wechsel des 20-jährigen Angreifers für umgerechnet rund 40 Millionen Euro geeinigt. Der Spanier unterschreibt in London einen Vertrag bis 2031, der Medizincheck soll zeitnah erfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Omorodion ist aktuell für sein Heimatland bei den Olympischen Spielen aktiv und trifft dort am Freitag (18 Uhr) im Endspiel mit seiner Mannschaft auf Frankreich. Der Deal soll im Anschluss an das Turnier finalisiert werden. Kurz vor der Einigung hatten Romano zufolge noch mehrere Klubs versucht, in den Poker einzusteigen, darunter auch Double-Sieger Bayer Leverkusen. Der Mittelstürmer hatte sich aber bereits seit einiger Zeit mit Chelsea über den Wechsel verständigt.