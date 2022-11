Rosier schwärmt von der Bundesliga

Rechtsverteidiger Valentin Rosier von Besiktas kann sich eine Zukunft in der Bundesliga vorstellen. Im Interview mit der FT-Partnerredaktion Foot Mercato drückt der 26-Jährige seine Bewunderung für die Bundesliga aus. Ihm gefallen die „großen Stadien und großen Mannschaften“. Auch das „Leben und die gute Mentalität“ seien Argumente.

In der laufenden Saison stand der polyvalente Verteidiger, der auch auf der linken Seite und im rechten Mittelfeld auflaufen kann, in allen zwölf Ligaspielen in der Startelf. Dabei steuerte er ein Tor und zwei Vorlagen bei.