Nächste Top-Option für Rashford

Der AC Mailand zieht eine Verpflichtung von Marcus Rashford in Betracht. Laut ‚Relevo‘ sind die Rossoneri in den vergangenen Tagen an Manchester United herangetreten, um über einen potenziellen Transfer des nicht mehr gefragten Angreifers zu sprechen. Auch die SSC Neapel beschäftigt sich dem Vernehmen nach mit einer Zusammenarbeit.

Rashford darf die Red Devils im Winter verlassen, allerdings ist das Gesamtpaket aus Ablöse plus Gehalt kaum für andere Klubs zu stemmen. United sei aber bereit, einen Teil des üppigen Salärs zu übernehmen, sollte der Engländer zunächst verliehen werden. Hoch dotierte Offerten aus Saudi-Arabien soll der 27-Jährige [ausgeschlagen haben](https://www.fussballtransfers.com/a3593681874348118977-rashford-schlaegt-42-millionen-offerte-aus}.