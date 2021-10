„Sehr teuer“ – BVB an Haller dran

Borussia Dortmund zeigt konkretes Interesse an Sébastien Haller. Informationen der ‚Sport Bild‘ zufolge hat der BVB den 27-jährigen Mittelstürmer als möglichen Nachfolger von Erling Haaland (21) im Blick. Ein weiterer Kandidat für die Offensivabteilung ist bekanntermaßen Karim Adeyemi (19, RB Salzburg).

Haller steht noch bis 2025 bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. In der laufenden Saison konnte der Ex-Frankfurter zehn Tore und zwei Assists in elf Pflichtspielen verbuchen. Ajax-Trainer Erik ten Hag reagiert in der ‚Sport Bild‘ auf die BVB-Gerüchte.

„Würde sehr teuer werden“

„Ich kenne Dortmunds Pläne nicht. Bei Sébastiens Klasse schließe ich nicht aus, dass er interessant für den BVB ist. Was ich sagen kann: Er würde sehr teuer werden“, so ten Hag, der betont, dass Haller – im Gegensatz zu ihm selbst – keine Ausstiegsklausel besitzt.

Ajax hatte den Ivorer (sechs Länderspiele, drei Tore) vor knapp einem Jahr für 22,5 Millionen Euro von West Ham United verpflichtet. Ein noch genaueres Bild von Hallers Qualitäten können sich die Dortmunder in der nächsten Woche machen: Am Dienstag (21 Uhr) ist der BVB zum Champions League-Duell in Amsterdam zu Gast.