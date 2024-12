Champions League: Die FT-Topelf des 6. Spieltags

Spieler des Spieltags: Michael Olise

Der Sommerneuzugang des FC Bayern litt in den vergangenen Wochen unter einem kleinen Formtief. Gegen Shakthar Donetsk (5:1) ließ der französische Flügelstürmer seine Qualitäten aber wieder aufblitzen. Ein eiskalt versenkter Elfmeter und ein herrliches Solo durch die gesamte Defensivabteilung der Ukrainer brachten Olise zwei weitere Treffer aufs Konto. Seine Dribblings und schnellen Haken sorgten dafür, dass den Profis von Donetsk das ein oder andere Mal schwindelig wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rekordzahlen

3: Fabian Rieder bereitete beim 5:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern gleich drei Tore vor. Damit ist der gebürtige Berner, der bei den Young Boys zum Profi reifte, der erste und bislang einzige Schweizer, dem dieser ganz besondere Hattrick gelang.

16: Thomas Müller hat schon so einige Rekorde geknackt. Mit seinem Treffer in der Partie gegen Shakthar Donetsk steigt die Münchner Ikone in den Kreis derer auf, die in 16 Champions League-Saisons getroffen haben. Zu der illustren Runde gehören auch Ryan Giggs und Cristiano Ronaldo. Nur Lionel Messi und Karim Benzema (18) haben in mehr Spielzeiten in der Königsklasse eingenetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 6. Spieltags in der Champions League? Michael Olise (FC Bayern) Antoine Griezmann (Atlético Madrid) Enzo Millot (VfB Stuttgart) Marquinhos (Paris St. Germain) Manuel Locatelli (Juventus Turin) Bukayo Saka (FC Arsenal) Alisson Becker (FC Liverpool) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Champions League-Tabelle

Die Ergebnisse im Überblick