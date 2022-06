Gegen Ungarn: So könnte das DFB-Team spielen

Sieben Wechsel nahm Hansi Flick zwischen den beiden 1:1-Unentschieden in Italien und gegen England vor. In Ungarn sollen es nicht ganz so viele Veränderungen in der Startelf sein.

Zwar will der Bundestrainer „jedem die Chance geben zu spielen“, doch hat er nach nur zwei Punkten aus zwei Spielen „auch das Ergebnis im Fokus“. Deshalb dürfte die bestmögliche Startelf auflaufen.

Fraglich ist der Einsatz von Serge Gnabry, den muskuläre Probleme plagen. Marco Reus fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Ansonsten kann Flick aus dem Vollen schöpfen. Gerade in der Offensive hat er zahlreiche Optionen.

So könnte Deutschland spielen