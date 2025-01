Transferposse um Spanien-Keeper

Der Leihdeal von Pau López von Olympique Marseille zu RC Lens ist geplatzt. Wie OM bekanntgibt, ist der bisherige Leihverein des Keepers, der FC Girona, entgegen einer vorangegangenen Abmachung nicht bereit, den Leihvertrag des 30-Jährigen vorzeitig aufzulösen. Zuvor vermeldeten OM und Lens bereits den Vollzug des neuen Leihdeals. Grund für den plötzlichen Meinungsumschwung des FC Girona ist laut offiziellen Klubangaben von Marseille die Verletzung des dritten Torhüters Lucas Garcia. Nun wollen die Katalanen López nicht vor Ende der Gruppenphase der Champions League freigeben. Für Nachfragen war dessen Berater für OM nicht erreichbar. Daraufhin ließ Lens den Transfer endgültig platzen.

Für Girona kam López bislang erst einmal in der Copa del Rey zum Einsatz. Bei Marseille steht der Schlussmann seit 2022 unter Vertrag, zwölf Millionen Euro überwiesen die Franzosen damals an die AS Rom. Sein Arbeitspapier in Marseille läuft noch bis 2026.