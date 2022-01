Aue: Lang kommt aus Wolfsburg

Erzgebirge Aue wappnet sich für den Abstiegskampf in der zweiten Liga und verpflichtet Jannis Lang vom VfL Wolfsburg. Wie die Veilchen mitteilen, unterschreibt der 19-Jährige einen ab sofort gültigen Vertrag bis Sommer 2025.

Lang war 2017 von Energie Cottbus in die Jugend der Wolfsburger gekommen und anschließend für die U23 des VfL aufgelaufen. Im vergangenen Januar unterschrieb Lang dann zwar einen Profivertrag, kam aber seitdem nicht für die erste Mannschaft zum Einsatz. In Aue soll er nun helfen, den drohenden Abstieg zu verhindern. Die Veilchen stehen nach 18 Spieltagen mit 14 Punkten auf dem vorletzten Platz und starten am Samstag (13:30 Uhr) gegen Spitzenreiter St. Pauli.