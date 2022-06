Frankfurt-Gerüchte um Solbakken

Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an Ola Solbakken vom FK Bodö/Glimt. Laut dem italienischen ‚Sportitalia‘-Journalisten Gianluigi Longari hat die SGE beim 23-jährigen Flügelspieler angefragt. Weiter sei da schon die AS Rom, der Longari einen klaren Vorteil im Transferpoker bescheinigt. Der SSC Neapel sei der Spieler angeboten worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Solbakken ist zweifacher norwegischer Nationalspieler, der in der abgelaufenen UEFA Conference League-Saison in elf Einsätzen sechsmal traf und zwei Tore vorbereitete. In der zurzeit laufenden norwegischen Spielzeit war er in fünf Partien an drei Toren direkt beteiligt.