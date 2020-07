HSV: Angebot für Hinterseer

Lukas Hinterseer könnte dem Hamburger SV nach nur einer Saison bereits den Rücken kehren. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ ist für den 29-jährigen Angreifer bereits ein konkretes Angebot beim HSV eingegangen. Mehrere Klubs aus der zweiten englischen und deutschen Liga sowie der amerikanischen MLS haben demnach die Fühler nach Hinterseer ausgestreckt.

Der Österreicher verlor in der Rückrunde seinen Stammplatz im Sturm an Leverkusen-Leihgabe Joel Pohjanpalo und stand nach der Corona-Pause nicht mehr in der Startelf. In 31 Pflichtspielen konnte Hinterseer immerhin zehn Treffer und drei Assists beisteuern. Die Rothosen sind dennoch gesprächsbereit, den bis 2021 vertraglich gebundenen Stürmer abzugeben.