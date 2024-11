Winter-Transfer? David nennt seinen Wunsch-Klub

Dass Jonathan David den OSC Lille verlassen wird, ist längst keine Überraschung mehr. Im Interview mit ‚The Athletic‘ erzählt der 24-Jährige, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, dass er gerne für den FC Barcelona spielen würde. „Ich war schon als Kind Fan des Vereins. Wenn du als Fan eines Vereins groß wirst, ist es dein Traum, für diesen Klub zu spielen.“ Der Stürmer lässt offen, ob er Lille gegen eine Ablöse schon im Winter verlässt oder dann im Sommer.

„Mitten in der Saison zu wechseln, ist nie einfach. Im Januar ist es immer hektisch, man muss direkt da sein. Es ist härter“, so der Stürmer, der in diesem Jahr schon 13 Tore in 19 Partien für die Doggen erzielen konnte. In den letzten Wochen rankten sich zahlreiche Gerüchte um einen Wechsel Davids zu nahezu allen europäischen Top-Klubs. Ob FC Arsenal, Juventus Turin oder FC Liverpool – sie alle sollen Interesse zeigen. Erst am Freitag hatte außerdem ‚Sky‘ davon berichtet, dass auch der FC Bayern den Kanadier auf der Liste haben soll.