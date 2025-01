Musiala & Kimmich: Daran hakt die Bayern-Verlängerung

Neuzugänge bahnen sich beim FC Bayern im Winter nicht an. Oberste Priorität genießt ohnehin die Verlängerung einiger Leistungsträger: Allen voran Jamal Musiala (21) und Joshua Kimmich (29), dessen Arbeitspapier sogar nur noch bis zum Ende der Saison gültig ist, will man halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Leistungsträger sollen in München die kommende Ära prägen. Doch noch ist nicht in Stein gemeißelt, dass das Duo von einem langfristigen Verbleib überzeugt werden kann. Eine zeitnahe Entscheidung ist nicht zu erwarten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, knüpfen Kimmich und Musiala ihre Unterschrift an die sportliche Pespektive und daran, wie stark die Mannschaft ist.

Denn die deutschen Nationalspieler wollen unbedingt noch zahlreiche Titel einfahren, insbesondere um die Champions League wollen die Bayern-Profis mitspielen. Es bleibt abzuwarten, wie der deutsche Rekordmeister in der Rückrunde unter Vincent Kompany performt. Fakt ist: Sportvorstand Max Eberl stehen harte Verhandlungen bevor.