CL: Die FT-Topelf der Playoff-Hinspiele

Spieler des Spieltags: Serhou Guirassy

Mr. Champions League hat wieder zugeschlagen: Serhou Guirassy ist für Borussia Dortmund in der Königsklasse die Lebensversicherung. Gegen Sporting brachte er nicht nur seinen Kopfball herausragend im Tor unter, sondern legte den zweiten Treffer auch noch mit einer gefühlvollen Flanke auf, sodass er nach neun Spielen jetzt bei zehn Toren und drei Vorlagen steht. Auch sonst war der 28-Jährige, anders als zum Teil in der Bundesliga, enorm engagiert, warf sich auch defensiv in jeden Zweikampf und hatte einen großen Anteil am Sieg.

