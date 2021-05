PSV konkretisiert Mwene-Werben

Die PSV Eindhoven arbeitet an der Verpflichtung von Phillipp Mwene. Nach FT-Informationen bekundet die PSV ein ernsthaftes Interesse daran, den Spieler von Mainz 05 in die Eredivisie zu holen und führt den Flügelverteidiger ganz oben auf der Wunschliste. Zuletzt wurde berichtet, es gäbe eine Spur nach Eindhoven.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Vertragsverlängerung bei den Mainzern galt lange als wahrscheinlich, doch Mwene entschied sich kurz vor der Unterschrift anders. In der Rückrunde erkämpfte sich der österreichische Außenverteidiger einen Stammplatz und will nach elf Jahren in Deutschland nun offenbar den Schritt ins Ausland wagen.