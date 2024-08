Sadiki-Poker: Union legt nach

Union Berlin drückt bei der Verpflichtung von Noah Sadiki (19) aufs Gaspedal. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben die Köpenicker bei Union Saint-Gilloise ein Leih-Angebot über 500.000 Euro mitsamt Kaufoption über fünf Millionen Euro für den jungen Sechser abgegeben. Mit der frischen Offerte erhofft sich der Bundesligist einen deutlichen Fortschritt der Gespräche. Sadiki selbst bevorzugt einen Wechsel an die Alte Försterei, auch Stade Reims hat Interesse.

Der Youngster hatte das erste Angebot der Berliner sogar öffentlich bestätigt. Bei Union soll Sadiki die Kaderlücke auf der Sechser-Position füllen, die mit dem Abgang von Alex Král (26/Espanyol Barcelona) aufgerissen wurde. Für Saint-Gilloise bestritt Sadiki in der vergangenen Saison satte 53 Pflichtspiele. In der in Belgien bereits laufenden Saison steht ein Assist in drei Ligaeinsätzen zu Buche.