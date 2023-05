United & PSG: 80-Millionen-Duell um Abraham?

Tammy Abraham (25) hat einige Verehrer in den europäischen Topligen. Scouts von Paris St. Germain und Manchester United waren laut ‚Gazzetta dello Sport‘ am Samstag bei der Partie AS Rom gegen AC Mailand (1:1) im Stadio Olimpico zugegeben, um den englischen Mittelstürmer genauer unter die Lupe zu nehmen. In der 94. Minute traf Abraham zur Führung, bevor diese noch vor dem Abpfiff von Alexis Saelemaekers (97.) ausgeglichen wurde.

Der FC Chelsea besitzt eine Rückkaufoption für Abraham in Höhe von 80 Millionen Euro. Diesen Betrag sehen die Verantwortlichen der Roma als Ausgangslage für Verhandlungen, so die italienische Tageszeitung. Als weiterer Interessent wird Tottenham Hotspur genannt. Abraham wird auch als möglicher Nachfolger von Victor Osimhen bei der SSC Neapel gehandelt.

