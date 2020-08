Spaniens Stolz | Dybalas Dilemma

Sevilla stellt Barça und Real in den Schatten

Nachdem Real Madrid und der FC Barcelona in der Champions League raus sind, ist der FC Sevilla in Spanien die Mannschaft der Stunde. „Der Stolz Spaniens“, titelt die ‚Marca‘. „Ein unzerstörbares Sevilla“, würdigt die spanische Sportzeitung die Leistung der Blanquirrojos. Die ‚as‘ schreibt, dass die Andalusier „nur einen Steinwurf vom sechsten“ Titel entfernt sind. Sevilla gewann das gestrige Halbfinale in der Europa League mit 2:1 gegen Manchester United und machte damit den Einzug ins Finale perfekt. Dort treffen die Spanier auf den Sieger aus der Partie Inter Mailand gegen Shakhtar Donetsk, der heute Abend ermittelt wird.

Fällt Dybala Juve zum Opfer?

Bei Juventus Turin ist nach dem Ausscheiden in der Champions League und mit Andrea Pirlo als neuem Cheftrainer der Umbruch in vollem Gange. In den Fokus rückt dabei die Zukunft von Paulo Dybala. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, stehen der Argentinier und die Alte Dame „Rücken an Rücken“ zueinander. Entweder erfüllt er seinen bis 2022 laufenden Vertrag und geht dann ablösefrei oder verlässt Juve sofort und bringt den Turinern eine satte Summe ein.

Cavani reist nach Europa

Der Transfer von Edinson Cavani zu Benfica Lissabon nimmt immer mehr Konturen an. In der ‚A Bola‘ heißt es: „Cavani kommt“. Demzufolge soll sich der Matador bereits auf dem Weg nach Lissabon befinden. Der 33-jährige Mittelstürmer meldete sich gestern Abend am Flughafen Montevideo selbst zu Wort und äußerte sich gegenüber dem uruguayischen Fernsehen folgendermaßen: „Es gab Treffen mit Benfica und anderen Vereinen. Da jedoch noch nichts endgültig beschlossen ist, kann ich nicht sagen, dass eine Einigung vorliegt. Wenn mit einem Team alles bestätigt ist, werden die Leute es erfahren. Benfica ist ein großartiges Team, das immer wettbewerbsfähig und wichtig ist. Viele gute Spieler waren dort. Wenn ich das Glück habe, dorthin gehen zu können, würde ich mich freuen. Wenn der Trainer mich anruft, würde ich gerne mit ihm sprechen. [...] Wir werden sehen. Ich fliege heute nach Europa und wir werden uns um diese neue Etappe in meinem Leben kümmern.“ Es bleibt also weiterhin abzuwarten, ob den Portugiesen der ganz große Coup in diesem Sommer gelingt.