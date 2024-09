Zu viele Spiele: Tah findet deutliche Worte

Mit Jonathan Tah hat sich der nächste namhafte Spieler kritisch zum überquellenden Spielplan geäußert. „Ich kann dem nur zustimmen“, sagte der Abwehrchef von Bayer Leverkusen auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Champions League-Heimspiel gegen den AC Mailand (21 Uhr) zur Kritik einiger Kollegen, „spielen wird mir immer mehr Spaß machen als zu trainieren, aber trotzdem muss es irgendwann eingegrenzt werden.“

„Wie sehr schafft man es“, stellte Tah als Frage in den Raum, „dieses Level, diese Leistung mit so vielen Spielen zu halten? Wenn immer mehr Spiele dazukommen, dann kommen auch immer mehr Verletzungen und sowas dazu. Das ist etwas, was wir nicht außer Acht lassen dürfen.“ Zuvor hatten bereits Profis wie Rodri und Jules Koundé die wachsende Zahl der Pflichtspiele kritisiert und sogar von einem möglichen Streik gesprochen.