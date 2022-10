Fortuna: Gavory fällt aus

Nicolas Gavory wird in den kommenden Wochen nicht für Fortuna Düsseldorf auflaufen können. Wie der Zweitligist bekanntgibt, hat sich der Linksverteidiger beim Abschlusstraining vor der Partie gegen den Karlsruher SC (2:0) „eine Sehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen“.

Eine genaue Ausfallzeit geben die Flingeraner nicht an. Fortuna rechnet aber damit, dass der 27-Jährige „für längere Zeit“ nicht zur Verfügung stehen wird. In der laufenden Saison lief der Franzose bislang in elf Pflichtspielen auf.