Aston Villa: Neuer Vertrag für Sturm-Talent in Arbeit

Aston Villa möchte Rory Wilson scheinbar gerne langfristig in den eigenen Reihen halten. Fabrizio Romano berichtet, dass der Premier League-Klub den im Sommer 2025 auslaufenden Kontrakt des 17-jährigen Goalgetters gerne verlängern möchte. Der schottische U21-Nationalspieler befinde sich bereits auf dem Radar „vieler“ Vereine.

In der laufenden Saison erzielte Wilson für die U18-Mannschaft der Villans in sieben Einsätzen elf Tore – eine starke Quote. Dessen ungeachtet wartet Wilson beim Verein um Trainer Unai Emery noch auf sein Profidebüt.