Krösche: Toppmöller „hat die Zeit genutzt“

Sportvorstand Markus Krösche sieht in Dino Toppmöller nach wie vor den geeigneten Trainer für Eintracht Frankfurt. „Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht und überzeugend aufgezeigt, dass er die Power hat, in der neuen Saison eine positive Entwicklung voranzutreiben“, sagt Krösche gegenüber Vereinsmedien, „natürlich war er auch selbstkritisch, mit einer starken Fokussierung und Ableitungen für die neue Saison. Es war Dinos erstes Jahr als Cheftrainer in der Bundesliga und er hatte schwierige Bedingungen zu bewältigen. Und trotz allem hat er es mit dem Team geschafft, eine starke Platzierung zu erreichen. Dino hat die Zeit genutzt, war sehr reflektiert und klar.“

Auch wenn Krösche nach eigener Aussage „sehr zufrieden“ mit dem sechsten Platz ist, schickt der Kaderplaner eine Warnung raus: „Uns muss klar sein, dass in der kommenden Saison 47 Punkte für den sechsten Platz wahrscheinlich nicht ausreichen werden und wir bessere Leistungen zeigen müssen. Daher sollte sich vor dem Hintergrund des letzten Jahres jeder auch selbst hinterfragen.“ Gleichzeitig sieht der 43-Jährige auch bei Toppmöllers Spielidee noch Luft nach oben: „Die Art und Weise unseres Fußballs hat auch in der Bundesliga nicht immer gepasst. Gerade in der Rückrunde war es nicht das, wie wir uns unseren Fußball vorstellen.“