Vier Interessenten für Bennetts

Keanan Bennetts (24) könnte nach seinem Vertragsende beim SV Darmstadt in der zweiten Bundesliga bleiben. Laut ‚Sky‘ steht der offensive Außenbahnspieler beim 1. FC Kaiserslautern, Hannover 96, Wehen Wiesbaden und Eintracht Braunschweig auf der Liste.

Für Aufsteiger Darmstadt bestritt Bennetts in der vergangenen Saison 15 Ligaspiele, kam insgesamt aber nur auf 236 Einsatzminuten. Eine Entscheidung, welchem Klub er sich anschließen wird, will der ablösefreie Engländer laut ‚Sky‘ in Kürze treffen.

