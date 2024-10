Reus über BVB-Ende: „Das hat hier keinen Sinn mehr“

Dass die Wahl von Marco Reus im Sommer pro Major League Soccer und LA Galaxy ausfiel, hatte einen speziellen Grund. Im Podcast ‚TOMorrow - Business. Stars. Lifestyle.‘ verriet der 35-Jährige diesen: „In Deutschland heißt es dann: Ok, er ist zu alt. Hier ist es anders. Entweder du bist gut oder du bist nicht gut. Das hat nichts mit dem Alter zu tun.“ Damit bezieht sich der routinierte Offensivspieler auch auf seine in den vergangenen beiden Jahren geschwundenen Einsatzzeiten bei Borussia Dortmund: „Da merkt man dann schon, dass es vielleicht für dich Zeit wird, zu sagen, dass es hier zu Ende ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit seiner Jokerrolle wollte sich der ehemalige Nationalspieler schon während seiner Zeit in Dortmund nicht anfreunden. Deshalb fiel irgendwann für ihn die Entscheidung: „Das hat hier keinen Sinn mehr.“ Für den gebürtigen Dortmunder verlief der Start in die MLS-Saison wechselhaft. In den ersten drei Partien steuerte einen Treffer und zwei Assists bei, dann folgten zwei Spiele ohne Torbeteiligung und seit Anfang Oktober setzt ihn eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht.