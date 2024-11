Bayern-Kracher: BVB-Personalsituation bleibt angespannt

Borussia Dortmund muss im Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstagabend (18:30 Uhr) auf einige Spieler verzichten. Wie Trainer Nuri Sahin verkündet, kann er beim Klassiker nicht auf Emre Can, Julian Brandt, Karim Adeyemi und Filipo Mané zurückgreifen. Can fehlt gesperrt, während Adeyemi nach seiner Verletzung noch nicht wieder ganz fit ist. Auch Mané und Brandt müssen aufgrund von Blessuren passen, bei Brandt steht eine Diagnose noch aus.

Der BVB empfängt am Wochenende den Tabellenführer aus München. Zuhause kann man bis jetzt in der laufenden Saison eine tadellose Bilanz vorweisen, alle sechs Heimspiele konnten die Schwarz-Gelben für sich entscheiden. Aus der zurückliegenden Begegnung mit dem Rekordmeister in der Bundesliga ging man ebenfalls als Sieger (0:2) hervor.