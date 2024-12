SV Werder: So geht es mit Veljkovic weiter

Der SV Werder Bremen möchte sich zeitnah mit Milos Veljkovic (29) zusammensetzen, um über die Zukunft zu sprechen. Das bestätigt Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘: „Er ist enorm wichtig als Typ für die Kabine, auch als Spieler auf dem Platz wissen wir, was wir an ihm haben. Milos ist ein sehr verdienter Profi für den SV Werder. All diese Faktoren werden wir ganzheitlich bewerten, wenn wir mit ihm und seinem Berater im neuen Jahr in die Gespräche gehen.“

Veljkovic’ Arbeitspapier ist nur noch bis zum Sommer gültig. Aus sportlicher Sicht konnte der serbische Innenverteidiger in der laufenden Saison nicht besonders viele Argumente für eine Weiterführung der Zusammenarbeit sammeln (acht Pflichtspieleinsätze). Der 35-fache Nationalspieler laborierte zugegebenermaßen aber auch wochenlang an einer Fußverletzung. Niemeyer gibt zu verstehen: „Noch haben wir keine endgültige Entscheidung getroffen.“