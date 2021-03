Nürnberg: Klauß wehrt sich gegen Kritik

Robert Klauß verteidigt sich gegen die immer stärker werdende Kritik an seiner Arbeit als Trainer des 1. FC Nürnberg. Wichtig sei, „dass ich in der Lage bin, die Situation zu meistern“, betont der Übungsleiter im Gespräch mit der ‚Bild‘, „wir haben schon mehrfach bewiesen, dass wir die Mannschaft dorthin bekommen, wo wir sie haben wollen. Das passiert leider noch nicht konstant und genau daran müssen wir arbeiten.“

Klauß weiter: „Dass die Mannschaft nicht will oder ihren Trainer alleine lässt, das wird von außen in Negativphasen gern hinein interpretiert. Aber dem kann ich wirklich nicht folgen.“ Derzeit rangieren die Nürnberger nur auf Platz 14 der zweiten Liga, fünf Punkte vor Relegationsplatz 16. Klauß muss seine Mannschaft schnell in ruhigere Fahrwasser führen, sonst dürfte es eng für ihn werden.