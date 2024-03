Kane zurück nach München

Der angeschlagene Harry Kane reist vorzeitig von der englischen Nationalmannschaft ab. Das bestätigte Trainer Gareth Southgate nach der gestrigen 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Brasilien. Kane verfolgte die Partie von der Tribüne.

Der 30-jährige Torjäger des FC Bayern hatte sich am vergangenen Wochenende gegen den SV Darmstadt (5:2) am Sprunggelenk verletzt. Jetzt will Kane sich in München regenerieren, um rechtzeitig für das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (30. März, 18:30 Uhr) einsatzbereit zu sein.