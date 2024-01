Merlin vor Wechsel nach Marseille

Linksverteidiger Quentin Merlin vom FC Nantes steht vor einem Wechsel innerhalb der Ligue 1. Der 21-Jährige ist sich nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato mit Olympique Marseille über eine Zusammenarbeit einig geworden. Auch zwischen den beiden Klubs hat es erste Gespräche gegeben, Nantes schaut sich deshalb bereits nach einem neuen Mann für links hinten um.

Merlin wurde in der Vergangenheit schon mit einigen großen Namen in Verbindung gebracht. Unter anderem hatten Paris St. Germain und Manchester City sowie RB Leipzig und der FC Bayern die Fühler ausgestreckt. Merlins Vertrag in Nantes besitzt noch Gültigkeit bis 2026.