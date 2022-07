Einigung: Djiku auf dem Weg zu Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Alexander Djiku. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato hat sich der Bundesligist mit dem Innenverteidiger auf einen Vierjahresvertrag geeinigt.

Djiku hat von seinem Klub Racing Straßburg die Freigabe erhalten, nach Deutschland zu reisen. Dort wird der ghanaische Nationalspieler in den nächsten Stunden den Medizincheck absolvieren. Hoffenheim zahlt voraussichtlich rund sieben Millionen Euro Ablöse.

Der Rechtsfuß war vor drei Jahren für 4,5 Millionen Euro von SM Caen nach Straßburg gewechselt. In der abgelaufenen Saison absolvierte Djiku 33 Pflichtspiele, am Sonntag wurde er in Ghana zum Fußballer des Jahres 2022 gekürt.