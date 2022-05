Adeyemi zum BVB: „Bauchgefühl ist besser“

Borussia Dortmund kann in der Personalie Karim Adeyemi wohl zeitnah Nägel mit Köpfen machen. „Mein Bauchgefühl ist in dieser Woche nochmal besser geworden. Wir sind auf einem guten Weg“, erwiderte der kommende Sportchef Sebastian Kehl im Vorfeld des Spiels bei Greuther Fürth auf Nachfrage von ‚Sky‘.

In puncto Ablöse herrscht nach zähen und langwierigen Verhandlungen inzwischen weitestgehend Einigkeit mit RB Salzburg: 38 Millionen Euro plus drei weitere Millionen an Bonuszahlungen wurden vereinbart. Damit steigt der 20-jährige Adeyemi zum teuersten BVB-Neuzugang aller Zeiten auf.

Im Raum steht ein Fünfjahresvertrag. Eine Ausstiegsklausel der Marke Erling Haaland wird Adeyemi bei seinem neuen Arbeitgeber allerdings nicht erhalten. Die offizielle Bekanntgabe des Transfers dürfte in den kommenden Tagen erfolgen.