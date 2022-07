Statt Raphinha: Chelsea-Interesse an Gnabry

Mit Spannung wird am heutigen Dienstag die Rückkehr von Robert Lewandowski (33) an der Säbener Straße erwartet. Das Theater um den Polen überschattet etwas, dass auch der Vertrag von Serge Gnabry in einem Jahr ausläuft. Zuletzt standen die Zeichen mehr und mehr auf Verlängerung, Thomas Tuchel will aber offenbar dazwischen grätschen.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, hat der FC Chelsea auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler den 26-jährigen deutschen Nationalspieler ins Visier genommen. Ursprünglich buhlten die Blues um Raphinha (25), der Brasilianer tendiert aber mehr und mehr zu einem Wechsel zum FC Barcelona.

Sterling schon im Anflug

Mit Raheem Sterling (27) steht die erste Verstärkung für die Blues-Offensive fest. Der Engländer soll bereits unterschrieben haben, mit Manchester City konnte man sich auf eine Ablöse von rund 56 Millionen Euro einigen. Mit der Vollzugsmeldung wird täglich gerechnet.

Da allerdings Hakim Ziyech (29) noch die Stamford Bridge verlassen könnte – aktuell laufen Verhandlungen mit dem AC Mailand – fordert Tuchel weitere Verstärkungen. Gnabry soll sich als Wunschspieler des Cheftrainers herauskristallisieren. Die mögliche Ablöse wird auf rund 40 Millionen Euro taxiert.

