25 Millionen: Villarreal holt Danjuma

Der FC Villarreal leistet sich eine teure Verstärkung für die Offensive. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ haben sich die Submarínos mit dem AFC Bournemouth auf einen Transfer von Flügelstürmer Arnaut Danjuma geeinigt. Die Ablösesumme beträgt demzufolge stolze 25 Millionen Euro.

Der Niederländer, mit Villarreal bereits einig, wird laut ‚Sky Sports‘ in den kommenden Tagen zum Medizincheck erwartet. Danjuma erzielte in der vergangenen Zweitligasaison stattliche 17 Tore für die Cherrys. Nun setzt er seine Karriere in La Liga fort.