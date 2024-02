Hertha verlängert mit Torwart-Talent Goller

Hertha BSC sichert sich langfristig die Dienste von Tim Goller. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 19-Jährige einen bis 2027 datierten Vertrag. „Tim hat in den vergangenen Jahren eine herausragende Entwicklung genommen und sein Talent eindrucksvoll bewiesen – ob in der U19, U23 oder im Training der Profis. In ihm steckt noch großes Potenzial, das wir gemeinsam fördern möchten“, so Sportdirektor Benjamin Weber.

Goller selbst, der beim Hinrundensieg gegen Eintracht Braunschweig das erste Mal auf der Bank saß, ist überzeugt davon, dass der Hauptstadtklub die richtige Adresse für seine weitere Entwicklung ist. „Ich bin seit 2017 bei Hertha BSC und extrem glücklich über diesen Vertrauensbeweis. Mein Ziel ist es, die nächsten kostbaren Erfahrungen zu sammeln und mich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln – ich freue mich dabei über den Rückhalt des Vereins.“