Paquetá im PSG-Fokus

Olympique Lyons Spielmacher Lucas Paquetá hat das Interesse von Ligaprimus Paris St. Germain auf sich gezogen. Laut der L’Équipe will der Nobelklub von der Seine den 24-jährigen Brasilianer im kommenden Sommer an den Eiffelturm holen, eine Verpflichtung diesen Winter ist demnach noch kein Thema. Erst kürzlich lehnte Paquetá eine lukrative Offerte von Newcastle United ab.

In der laufenden Saison agiert der Linksfuß in der Offensive sowohl im Sturmzentrum als auch auf dem Flügel sowie im offensiven Mittelfeld. Dabei steuerte der 28-fache brasilianische Nationalspieler sieben Treffer und vier Assists in 22 Spielen bei. An Lyon ist Paquetá, der im Sommer für 20 Millionen Euro vom AC Mailand losgeeist wurde, noch bis 2025 gebunden.