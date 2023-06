Medien: BVB erwägt Angebot für United-Talent

Borussia Dortmund befasst sich mit Hannibal Mejbri von Manchester United. Das berichten die ‚Manchester Evening News‘. Demzufolge sind die Schwarz-Gelben sogar dazu bereit, ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler abzugeben. In ebenjener Summe seien leistungsabhängige Boni enthalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob sich die Red Devils von dem 20-Jährigen trennen, sei jedoch fraglich. Zunächst soll sich der 24-fache tunesische Nationalspieler in der Vorbereitung Trainer Erik ten Hag zeigen dürfen. United zahlte der AS Monaco vor knapp vier Jahren zehn Millionen Euro für die Dienste des Talents. Dementsprechend ist der Tageszeitung zufolge unklar, ob United offen für einen Verkauf ist oder lediglich ein Leihgeschäft in Betracht zieht. Möglich sei auch, dass der Premier League-Klub auf eine Weiterverkaufsbeteiligung besteht.

Lese-Tipp

BVB: Hazard-Abnehmer in Sicht

Nmecha-Alternative?

Die abgeschlossene Spielzeit verbrachte Hannibal auf Leihbasis bei Birmingham City. Dort war er in 38 Liga-Einsätzen an sechs Treffern direkt beteiligt (ein Tor, fünf Vorlagen). Zudem steuerte er in drei FA Cup-Partien eine Vorlage bei. Beim BVB könnte der Tunesier eine Alternative zum Wolfsburger Felix Nmecha (22) sein, der über ein ähnliches Spielerprofil verfügt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich ist Hannibal bis 2026 an United gebunden, Nmechas Arbeitspapier ist noch bis 2025 gültig. Beide Profis waren in der abgeschlossenen Saison nicht durchgehend unangefochtenene Stammspieler. Grundsätzlich scheint die Spur in Richtung Nmecha derzeit etwas heißer.