Hertha: Augsburg fordert Ablöse für Pauls

Hertha BSC muss wohl noch eine Weile auf seinen designierten Kaderplaner Timon Pauls warten. Hintergrund laut ‚Bild‘: Der FC Augsburg fordert für seinen Chefscout eine kleine Ablöse, über die sich Haupt- und Fuggerstädter erst noch einig werden müssen. Hertha habe keine Eile und spiele auf Zeit, um die Summe weiter zu drücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

So oder so dürfte die Entschädigung in einem überschaubaren Rahmen ausfallen, deshalb bleibt der Deal wohl reine Formsache. Bei der Alten Dame soll Pauls als Kaderplaner und Chefscout künftig Sportdirektor Benjamin Weber zuarbeiten. Der 31-Jährige gilt als großes Talent in diesen Kompetenzbereichen.