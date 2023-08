Ajax findet Kudus-Ersatz

Ajax Amsterdam hat einen weiteren Neuzugang eingetütet. Als Ersatz für den zu West Ham United abgewanderten Mohammed Kudus holt Ajax den Georgier Georges Mikautadze an Bord. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt vom FC Metz in die Grachtenstadt. Für die Franzosen war der Rechtsfuß an den ersten drei Spieltagen der laufenden Saison an drei Treffern beteiligt.

Als Ablöse fließen 16 Millionen Euro nach Metz, durch Boni kann die Summe noch auf 19 Millionen Euro ansteigen. Mikautadze wird von Ajax mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Der georgische Nationalspieler überzeugte in der vergangenen Saison für Metz in der Ligue 2 mit 33 Torbeteiligungen in 40 Partien.