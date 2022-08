Barça setzt den Rotstift an | Berlusconis wilder Plan

Barças Schlussverkauf

Die Finanzabteilung beim FC Barcelona hat den Rotstift inzwischen wahrscheinlich schon gegen einen riesigen Pinsel ausgetauscht. Die Katalanen müssen dringend Kosten einsparen – und zwar nicht zu knapp. „Operation Verkauf“, prangt auf der Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘, „Barça beschleunigt an mehreren Fronten, um den notwendigen Personalabbau abzuschließen.“ Frenkie de Jong, Memphis Depay und Riqui Puig sollen dem Bericht zufolge den nötigen Gehaltsspielraum schaffen. Bei Depay deutet sich eine Vertragsauflösung an, Puig steht kurz vor der Unterschrift bei LA Galaxy – bei de Jong ist nach dem Interesse des FC Chelsea zumindest ein Silberstreif am Horizont zu sehen.

Berlusconis erster Schlag

Mit dem AC Monza hat die Serie A wieder einen Klub in den Händen von Silvio Berlusconi. Und der ehemalige Ministerpräsident Italiens hat mit dem Aufsteiger ähnlich wie damals mit dem AC Mailand Großes vor. Auf der Titelseite der ‚Tuttosport‘ finden sich in der Schlagzeile „Jetzt macht Monza ernst mit Icardi“ die Ambitionen des Klubs wieder. Niemand geringeres als Mauro Icardi soll in Monza mit seinen Toren für den Klassenerhalt sorgen. Wie der Deal für den Stürmer von Paris St. Germain finanziert werden soll, ist jedoch völlig offen.

Countdown zum Supercup

Die ‚Marca‘ widmet sich bereits jetzt dem anstehenden UEFA-Supercup zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt. Nächste Woche treffen in Helsinki der Champions League- und der Europa-League-Sieger aufeinander. Für die ‚Marca‘ ist klar, dass die Königlichen als „König der Endspiele“ siegreich aus der Partie gehen werden: „Seit dem Beginn ihrer zweiten goldenen Ära im Jahr 2014 haben sie 16 von 18 entscheidenden Spielen gewonnen.“ Effizient.