Benfica erhöht Núñez-Preisschild

Benfica Lissabon will sich nicht mehr mit den im Winter geforderten 60 Millionen Euro für Toptorjäger Darwin Núñez zufrieden geben. Das berichtet die portugiesische Sporttageszeitung ‚Record‘ in ihrer heutigen Ausgabe. Angesichts der mittlerweile 25 Treffer und zwei Assists des Uruguayers in 30 Einsätzen bewertet Benfica das Preisschild aus dem Januar inzwischen als „bescheidene Summe“.

Im Winter waren gleich mehrere Klubs am 22-jährigen Mittelstürmer interessiert, Benfica lehnte Offerten in Nähe der genannten Größenordnung jedoch ab. Núñez besitzt in seinem bis 2025 gültigen Vertrag eine 150 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel. Grundsätzlich seien die Adler jedoch gesprächsbereit, sollte ein potenzieller Abnehmer Benficas Preisvorstellungen jenseits der 60 Millionen Euro erfüllen.