Xhaka: Hertha „kein Thema mehr“

Granit Xhaka macht sich eigenen Worten zufolge keine Gedanken mehr über einen Wechsel zu Hertha BSC. „Das ist für mich wirklich kein Thema mehr. Ja es gab Kontakt und auch ein Angebot, aber letztlich habe ich mich dann entschieden, hier in London zu bleiben und hier nach dreieinhalb Jahren nicht alles abzubrechen, was ich mir aufgebaut habe. Und hierauf konzentriere ich mich jetzt mit aller Kraft und Motivation und hoffe, dass wir bald wieder auf den Platz dürfen“, so der 27-Jährige vom FC Arsenal gegenüber ‚Sport1‘.

Die Berliner wollten den Schweizer im Januar in die Bundesliga zurückholen. Weil Xhaka bei den Gunners kurz zuvor sein Kapitänsamt abgeben musste, war er empfänglich für Offerten anderer Vereine. Durch die Ankunft des neuen Trainers Mikel Arteta veränderte sich die Lage bei Arsenal dann aber wieder grundlegend: „Mit Mikel begann für mich aber tatsächlich so etwas wie ein Neustart. Ich hatte von Beginn an mit ihm sehr gute Gespräche, in dem er mir aufgezeigt hat, was er von mir erwartet, wie sehr er mich im Team braucht und als Spieler schätzt.“