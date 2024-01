Ex-Stuttgarter Tibidi vor ManCity-Wechsel

Alexis Tibidi wird den Rest der Saison bei Manchester City verbringen. Wie ‚RMC‘ berichtet, hat sich der 20-jährige Offensivspieler den Skyblues auf Leihbasis angeschlossen. Offiziell verkündet haben die beteiligten Klubs den Deal noch nicht. In Manchester soll der junge Franzose in der U23 Spielpraxis sammeln.

Tibidi hatte zwischen 2021 und Januar 2023, abgesehen von einer halbjährlichen Leihe zum SCR Altach, beim VfB Stuttgart unter Vertrag gestanden, ehe er zu ESTAC Troyes wechselte. Der französische Zweitligist verlieh ihn im Sommer an NEC Nijmegen weiter, wo er sportlich aber überhaupt keine Rolle spielt. Nun nimmt sich ManCity dem Rechtsfuß an. Alle drei Klubs gehören der City Football Group an – die Kommunikationswege sind also kurz.