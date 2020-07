Düsseldorf holt Piotrowski

Fortuna Düsseldorf verzeichnet mit Jakub Piotrowski den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, wechselt der 22-jährige Mittelfeldakteur vom belgischen Erstligisten KRC Genk ins Rheinland und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Piotrowski, der zuletzt an Waasland-Beveren ausgeliehen war, kam in der abgelaufenen Saison auf 13 Einsätze. „Wir haben Jakub Piotrowski in den letzten Jahren in Belgien mehrfach beobachtet. Er ist uns immer wieder durch seine Ruhe am Ball, seine Laufbereitschaft und sein sauberes Passspiel aufgefallen. Wir sind uns sicher, dass er sein großes Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und wir eine Menge Freude an ihm haben werden“,sagt Sportchef Uwe Klein.