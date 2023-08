Italien: Spalletti übernimmt

Luciano Spalletti ist neuer Cheftrainer der Squadra Azzurra. Nach Verbandsangaben wird der 64-Jährige das Team ab dem 1. September anleiten und für die Länderspiele gegen Nordmazedonien und die Ukraine vorbereiten.

„Wir heißen Spalletti willkommen“, erklärt Verbandspräsident Gabriele Gravina, „die Nationalmannschaft brauchte einen großartigen Trainer und ich bin sehr froh, dass er die Technische Führung der Azzurri angenommen hat. Sein Enthusiasmus und sein Fachwissen werden für die Herausforderungen, die Italien in den kommenden Monaten erwarten, von grundlegender Bedeutung sein.“

Spalletti hatte sein Amt als Chefcoach der SSC Neapel erst vor rund zwei Monaten niedergelegt. Die Begründung damals: Mentale Müdigkeit. „Ich bin aktuell nicht in der Lage, Neapel das zu geben, was es verdient. Ich muss mich ausruhen. Ich fühle mich müde. Ich muss mich sammeln. Ich werde weder Napoli noch andere Teams trainieren, ich werde ein Jahr pausieren“, so Spalletti, der als Nationaltrainer eine andere Art der Belastung erwartet.