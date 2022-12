Stockende Vertragsgespräche: Boey im Bundesliga-Fokus

Sacha Boey weckt Interesse in der Bundesliga. Wie FT erfuhr, haben Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg ebenso wie Crystal Palace Interesse am Rechtsverteidiger von Galatasaray. In Istanbul steht der 22-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag.

Aktuell laufen Gespräche über eine Ausdehnung des Kontrakts. Boey würde gerne bei Gala bleiben, ist mit dem angebotenen Gehalt aber unzufrieden. Eine Chance für die Bundesligisten? Sogar ein Transfer im Winter ist denkbar.

Im Sommer 2021 war der Franzose für knapp über eine Million Euro zu Gala gewechselt. Eine Oberschenkelverletzung prägte seine erste Saison in der Türkei, mittlerweile ist Boey aber gesetzt.