Hannover: Weydandt verkündet Karriereende

Hendrik Weydandt hängt zum Saisonende seine Fußballschuhe an den Nagel. Der Mittelstürmer von Hannover 96 verkündet in einem Videostatement, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, gleichzeitig aber auch keine neue Station in seiner Karriere als Profifußballer anzupeilen. Für die Niedersachsen absolvierte Weydandt 144 Pflichtspiele, dabei erzielte er 27 Tore und lieferte 13 Assists.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was der 27-Jährige stattdessen plant, lässt er die Fans der 96er wissen: „Viele von euch werden mitbekommen haben, dass ich mich vor der Fußballerkarriere, aber auch währenddessen mit Steuer- und Revisionswesen beschäftigt habe, meinen Bachelor und meinen Master hier in Hannover in dem Bereich absolviert habe. Jetzt möchte ich gerne die Chance wahrnehmen, in der Steuerkanzlei meines Vaters einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und mich dieser neuen und auch sehr interessanten Aufgabe zu widmen.“

Lese-Tipp

Hannover will Krüger