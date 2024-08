Mainz: Fernandes wechselt zu CL-Klub

Edimilson Fernandes vom 1. FSV Mainz 05 tritt künftig in der Champions League an. Der Defensivallrounder wurde in der Nacht von Stade Brest als Neuzugang vorgestellt. Per Leihe schließt sich der 28-jährige Schweizer den Franzosen an.

Sportvorstand Christian Heidel begründet den späten Abgang von Fernandes wie folgt: „Edimilson Fernandes hat um Freigabe für diese Leihe gebeten, weil er sich damit mehr Spielpraxis erhofft.“ Der 30-fache Nationalspieler steht bei den Nullfünfern noch bis 2026 unter Vertrag.