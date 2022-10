FC Bayern: Spur zu Thuram wird heißer

Schon jetzt hat Marcus Thuram in der laufenden Saison mehr Pflichtspielminuten (1080) gesammelt als in der vergangenen Runde (1035). Unter Adi Hütter kam der Stürmer von Borussia Mönchengladbach so gar nicht zu recht, war in 23 Partien an nur vier Treffern beteiligt und kam oft nur als Joker ins Spiel.

Umso überraschender eine Enthüllung im ‚Bayern Insider‘: Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast hervorgeht, dachte der FC Bayern schon vor der aktuellen Spielzeit „leise“ über eine Verpflichtung von Thuram nach – trotz dessen vorangegangener Katastrophensaison.

Mittlerweile blüht Thuram wieder auf. Der neue Gladbacher Trainer Daniel Farke setzt ihn im Sturmzentrum ein. Thuram spielte bislang jedes Spiel durch und dankt für das Vertrauen mit zehn Toren und drei Assists in zwölf Partien. Logisch, dass das Bayern-Interesse dadurch nicht abebbt.

Thuram ist im Sommer 2023 ablösefrei

Die Münchner suchen für die kommende Saison einen neuen Mittelstürmer. Wunschkandidat bleibt Harry Kane (29) von Tottenham Hotspur, doch auch die Spur zu Thuram erhärtet sich, so die ‚Bild‘. Besonders interessant macht den Franzosen sein auslaufender Vertrag: Im Sommer 2023 ist Stand jetzt Thuram ablösefrei zu haben.

Für die Bayern, wie natürlich auch für andere Topklubs, eine gute Möglichkeit auf ein Gewinngeschäft. Schließlich könnte man Thuram auch wieder lukrativ verkaufen, falls er sich sportlich nicht durchsetzen kann. Aber vielleicht geht die Entwicklung des Modellathleten ja auch noch weiter nach oben.