Frankfurt leiht Jovic aus

Die letzten Details sind geklärt: Luka Jovic kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück. Wie die SGE offiziell verkündet, kommt der 23-jährige Stürmer für ein halbes Jahr auf Leihbasis. Eine Kaufoption existiert nicht. Dem Vernehmen nach übernimmt Real Madrid große Teile von Jovics Gehalt, um den Wechsel möglich zu machen.

Für den Serben ist es bereits das zweite Engagement in Frankfurt. Zwischen 2017 und 2019 war Jovic bereits für die Eintracht aktiv gewesen, ehe der Wechsel zu Real folgte. Dort kam er sportlich bisher aber nicht in Tritt.

„Luka hatte zuletzt keine leichte Zeit in Madrid. Für ihn ist es wichtig, wieder in die Spur zu kommen. Es war sein großer Wunsch, zur Eintracht zurückzukehren“, sagt Sportvorstand Fredi Bobic, „Luka kann die nächsten Monate nutzen, um in einem ihm vertrauten Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden. Real Madrid weiß, dass er bei uns gut aufgehoben ist und sich hier weiterentwickeln kann. Und für uns ist klar, dass wir eine weitere hervorragende Option im Sturmzentrum haben.“