Skhiri begründet Eintracht-Entscheidung

Ellyes Skhiri sieht in seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt den idealen nächsten Schritt. „Nach vier Jahren in Köln ist die Eintracht wichtig für meine sportliche Entwicklung. Wir haben viel gesprochen. Mein Gefühl hat mir gesagt, dass Frankfurt die für mich beste Station ist“, äußerte sich Skhiri in einer Medienrunde am Mittwoch. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselte ablösefrei vom 1. FC Köln zur SGE, unterschrieb dort vor einer Woche bis 2027.

Mit Trainer Dino Toppmöller habe er „viel gesprochen“, so Skhiri, „er war wichtig für meine Entscheidung. Er kann sehr gut französisch sprechen, das hat geholfen. Wir streben schönen Fußball an. Ich hoffe, ich kann wichtig sein. Ich will spielen, ich will helfen.“ Bei der Eintracht hatte der tunesische Nationalspieler „das Gefühl, dass ich wichtig werden kann für die Mannschaft. Aufgrund meines Charakters und der Sprachkenntnis bin ich kein Lautsprecher. Ich komme über meine Arbeitsmoral. Ich möchte mit Leistung, meiner Arbeit und meinem Charakter glänzen.“ Verbessern will sich Skhiri in puncto „Effizienz bei Vorlagen, Entscheidungsfindung oder Dynamik“.

