Klopp verlängert in Liverpool

Jürgen Klopp bekennt sich langfristig zum FC Liverpool. Wie die Reds ihren deutschen Erfolgstrainer selbst mitteilen lassen, hat der gebürtige Stuttgarter seinen ursprünglich bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Beim Vertragsende wäre Klopp damit insgesamt elf Jahre im Klub.

„Es gibt so viele Worte, mit denen ich beschreiben könnte, wie ich mich bei dieser Nachricht fühle: Erfreut, demütig, gesegnet, privilegiert und aufgeregt wäre ein Anfang“, freut sich Klopp in gewohnt launischer Manier. „Es gibt einfach so viel zu lieben an diesem Ort. Ich wusste das, bevor ich hierher kam. Ich habe ihn nach meiner Ankunft noch besser kennengelernt und jetzt kenne ich ihn mehr als je zuvor.“

Im Oktober 2015 hatte Klopp an der Anfield Road das Amt von Brendan Rodgers übernommen. Mit Liverpool gewann der ehemalige BVB-Coach seitdem insgesamt fünf Titel, darunter die Champions League in der Saison 2018/19 sowie die englische Meisterschaft 2019/20.